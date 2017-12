Animal contaminado pode ter sido importado, diz Washington Post O jornal The Washington Post traz em sua edição de hoje um artigo que levanta a hipótese do animal contaminado pela doença da vaca louca encontrado nos Estados Unidos ter sido importado de outro país. Segundo declarações de um veterinário próximo às investigações do caso, o animal foi adquirido em outubro de 2001 por um rancheiro de Mabton, no estado de Washington. Se o animal foi adquirido de outro rebanho fora do estado o potencial de disseminação da doença entre outros rebanhos pode ser maior, de acordo com o Post. As informações são da Dow Jones.