Animec entrará na Justiça contra TCO A Associação de Investidores de Mercados de Capitais (Animec) pretende entrar com uma ação judicial e uma representação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra a Tele Centro Oeste Celular (TCO). As medidas serão direcionadas aos administradores e possivelmente também ao conselho da empresa. Investidores da companhia se reuniram ontem na associação para debater as ações que serão tomadas contra a empresa, devido a aquisição de debêntures de sua controladora num total de R$ 660 milhões. O advogado que irá representar os acionistas, Ricardo de Freitas, afirmou que a TCO feriu a Lei das Sociedades por Ações, regra da CVM, e seu próprio estatuto social. Freitas disse que o artigo 245 da Lei das S/A prevê que uma empresa não pode favorecer seus controladores, sem garantias de benefícios próprios. Além disso, a instrução 323 da CVM caracteriza a atitude da TCO como abuso de poder do controlador, qualificada como infração grave. Além disso, o artigo 12 do estatuto da companhia determina a necessidade de aprovação em assembléia geral de acionistas em caso de compras de títulos do controlador pela empresa. A questão, explicou Freitas, é que o artigo 12 refere-se à aquisição de papéis de longo prazo e as debêntures compradas possuem vencimento de um ano. Para questionar a TCO, o advogado irá alegar a provável intenção de rolagem desses papéis, com base em comportamentos passados. As debêntures compradas pela TCO resultam de uma rolagem de commercial papers da controladora Splice. Animec reclamará também à Anatel e à Anatel à SEC A Associação Nacional de Investidores de Mercado de Capitais (Animec) quer que as medidas que serão tomadas contra a Tele Centro Oeste Celular sejam também enviadas a outros órgãos reguladores relacionados com o caso. Dessa forma, a associação irá estender as reclamações à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e à Securities and Exchange Commission (SEC). O advogado que irá representar os acionistas da Tele Centro Oeste Celular contra a própria empresa, Ricardo de Freitas, afirmou que as solicitações contra a companhia ainda serão discutidas. "Deve ser seguido o espírito de entendimento para buscar a melhor recomposição para as ilegalidades cometidas pela companhia." No entanto, existem algumas medidas já claras. Freitas afirmou que a ação na Justiça e a representação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) irão solicitar a anulação da compra de debêntures e o ressarcimento das perdas aos investidores. O advogado lembrou que a mensuração das perdas é um debate complexo a ser feito em conjunto com a Justiça. Porém, para a anulação da aquisição dos títulos será solicitada uma medida cautelar, visando agilizar os resultados. Quanto ao julgamento pela autarquia, Freitas explicou que a CVM não pode exigir o ressarcimento aos acionistas e que isso ficará a cargo da Justiça. No entanto, disse que a CVM possui, pela Lei 6.385, o direito de julgar os casos com prioridade social, ou seja, na ordem que considera mais correta para o mercado de capitais. Medidas serão tomadas em duas semanas Freitas acredita que deve entrar com a ação judicial e a representação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dentro de aproximadamente duas semanas. Segundo ele, esse período é razoável para que os investidores da companhia possam ser contactados para que haja um consenso nas medidas a serem tomadas e nos argumentos a serem utilizados. A Animec no caso da Tele Centro Oeste Celular irá representar investidores nacionais e estrangeiros.