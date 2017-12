Animec premia empresas com boa governança As empresas Brasil Telecom, Saraiva e Ultrapar foram as vencedoras da primeira edição do Selo Animec 2000, da Associação Brasileira de Investidores do Mercado de Capitais. O prêmio, instituído neste ano, tem o objetivo de reconhecer as empresas de capital aberto e entidades que vêm, por meio de suas ações, contribuindo para a melhoria do relacionamento entre controladores e minoritários. A Brasil Telecom venceu na categoria "Companhias Abertas" pela reestruturação das 9 empresas sem afetar os minoritários. O prêmio da Saraiva foi concedido pela inclusão do tag along - oferta a todos os acionistas nas condições obtidas pelos controladores, em caso de venda de controle da companhia nos seus estatutos. A Ultrapar foi escolhida também pela inclusão do tag along nos seus estatutos. Na categoria Animec selo especial, foram premiadas a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o BNDESPar e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Bovespa ganhou pelo lançamento do novo mercado. BNDESPar levou o prêmio pela decisão de só liberar recursos para empresas com boa governança corporativa e a CVM ganhou pela edição da resolução 345 e por todos os esforços em proteger os minoritários.