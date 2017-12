Animec premia praticantes da boa governança A Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais (Animec) estará, daqui a pouco, oferecendo o prêmio Selo Animec às instituições que respeitaram acionistas minoritários no ano passado. Waldir Corrêa, presidente da Animec, disse que a Ultrapar e a Saraiva venceram o prêmio por terem colocado no estatuto o "Tag Along" - quando ocorre a venda do controle acionário e é repassada a mesma condição do controlador para os acionistas minoritários. Corrêa disse que a Brasil Telecom recebeu o prêmio por ter realizado uma reestruturação em suas novas empresas e ter repassado os benefícios para os 2,1 milhões de acionistas. O prêmio está sendo oferecido também à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), pela criação do Novo Mercado, que estabeleceu regras modernas de proteção ao acionista minoritário, como a totalidade de ações ordinárias e privilegiando a boa governança corporativa (transparência de informações). A Animec oferecerá também o prêmio para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Resolução 345, que protegeu os acionistas minoritários no caso de fechamento de capital. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações (BNDESPAR) também está sendo premiado, por ter definido que só oferecerá recursos a empresas que tenham bons princípios de governança corporativa.