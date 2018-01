Animec questiona Petrobrás sobre dividendos A Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais (Animec) está correndo contra o tempo e conquistando aliados na luta para fazer com que a Petrobrás reveja a forma de pagar dividendos aos acionistas. Segundo o vice-presidente da associação, Gregório Rodriguez, será protocolada hoje uma nova carta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedindo que a autarquia se posicione sobre a política adotada pela estatal. A Animec questiona o pagamento diferenciado de dividendos para acionistas isentos e não isentos de tributação. A urgência da Animec é explicada por dois fatos ligados à Petrobrás, que ocorrem na próxima semana. A partir de segunda-feira, quem comprou ações da estatal usando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá migrar dos fundos de investimentos, ou mesmo sair deles. "O acionista perde a quantia extra de dividendo a que tem direito indiretamente, já que o fundo de investimento é afetado pela política", explicou o advogado Ricardo dos Santos Freitas. Já na quarta-feira, dia 22, serão pagos os dividendos antecipados de 2001, que somam R$ 106 milhões. Pelos cálculos do advogado, os acionistas da Petrobrás que estão isentos de pagar imposto perderam cerca de R$ 100 milhões com essa política em 2000 e podem perder aproximadamente R$ 50 milhões com essa distribuição antecipada de 2001. Busca de aliados Em reunião realizada ontem com fundos de pensão e de investimento, inclusive o Itaú, a Animec conseguiu o comprometimento dos presentes com a causa. Os fundos de pensão devem enviar uma carta à Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (Abrapp), pedindo a publicação de um parecer oficial sobre o assunto. O documento será redigido pelo executivo da consultoria William M. Mercer, Lauro Araújo Neto. "A princípio, a distribuição de dividendos da Petrobrás não faz sentido", comentou na reunião. Pela legislação, o pagamento de dividendos não sofre a incidência de imposto. Isso ocorre apenas quando são distribuídos juros sobre o capital, com alíquota de 15% retida na fonte. A Petrobrás, segundo Freitas, vem pagando os dois tipos de proventos num mesmo bloco. Por entender que todos os acionistas devem receber o mesmo valor final, a empresa desconta de quem tem direito a dividendo e juros sem imposto a quantia retirada dos tributados na fonte. A Petrobrás afirma que segue rigorosamente a lei em sua distribuição de proventos.