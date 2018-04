Animec registra queixa contra Tele Centro Oeste A Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec) vai enviar uma reclamação formal contra a Tele Centro Oeste Celular para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel). O motivo é a compra de R$ 190 milhões em debêntures de sua controladora Splice. As ações da TCO despencaram na semana passada por conta dessa notícia e várias instituições decidiram reduzir a recomendação para os papéis. "Vamos mostrar que isso é um abuso de poder e reflete uma gestão temerária", disse há pouco o presidente da Animec, Waldir Corrêa. "Queremos que coisas desse tipo não aconteçam mais." Ele defende a realização de uma assembléia específica para casos de conflito de interesse, feita somente com a presença de acionistas minoritários.