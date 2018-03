Ânimo com economia e Olimpíadas descola índice de NY

Depois de ter chegado a cair mais de 1 por cento logo nos primeiros minutos do pregão, o Ibovespa foi ganhando força e fechou valorizado em 1,18 por cento, a 61.171 pontos. O volume de negócios foi de 6,94 bilhões de reais.

Para analistas, a combinação de dados mostrando vigor da economia doméstica com a expectativa de que alguns setores sejam beneficiados com os Jogos Olímpicos na capital fluminense neutralizaram o pessimismo com a frágil recuperação nos Estados Unidos.

Um dos gatilhos para o bom desempenho da bolsa paulista foi o anúncio de que a produção da indústria brasileira cresceu 1,2 por cento em agosto na comparação mensal, ante mediana dasprevisões de analistas ouvidos pela Reuters de alta mensal de 0,8 por cento.

"Isso corrobora o sinal de recuperação econômica vigorosa", disse Kelly Trentin, analista da SLW corretora.

O BofA Merrill Lynch liberou relatório elevando a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2010, de 4,5 para 5,3 por cento.

Com esse pano de fundo, companhias ligadas ao mercado doméstico, como construtoras, voltaram a brilhar. Foi o caso de Cyrela, a melhor do setor, com avanço de 4,7 por cento, a 23,30 reais.

No meio da tarde, o anúncio da escolha do Rio de Janeiro para hospedar as Olimpíadas de 2016 cobriu de euforia os negócios com papéis de empresas tidas como beneficiárias potenciais do evento no Brasil.

TAM, líder do mercado doméstico de viagens internacionais, subiu 3,5 por cento, a 23,81 reais. Vivo, refletindo a expectativa do aumento do tráfego de ligações, disparou 4,7 por cento, para 46,60 reais.

Light, distribuidora fluminense de energia elétrica, teve alta de 3,75 por cento, a 25,71 reais. Gerdau, maior fornecedora de aços para construção civil, ganhou 3,25 por cento, para 23,86 reais.

OUTROS DESTAQUES

Sobrou até para a rede Hoteis Othon, com um salto de 77,8 por cento, a 0,64 real, e giro financeiro de 21,1 milhões de reais. Segundo a consultoria Economática, o papel, que não compõe o Ibovespa, tem movimentado uma média de 85 mil reais por dia em 2009,

Outra alavanca para o Ibovespa foi o papel preferencial da Vale, que subiu 2,55 por cento, para 36,58 reais, ainda refletindo o otimismo com as informações prestadas pela empresa em reunião com analistas na quarta-feira.

Essa combinação ofuscou novos dados mostrando uma recuperação errática da economia dos EUA, onde o ritmo de demissões cresceu inesperadamente em setembro. Além disso, houve um revés nas encomendas à indústria do país em agosto.

O resultado foi uma queda de 0,23 por cento do índice Dow Jones.