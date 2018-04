Ânimo das bolsas ajuda dólar a cair pelo 4o dia ante real

Pela manhã, a moeda norte-americana chegou a subir 0,41 por cento, refletindo a divulgação de dados econômicos contraditórios. No fechamento desta quinta-feira, no entanto, a divisa apontou baixa de 0,26 por cento, a 1,931 real.

Frente a uma cesta com as principais moedas mundiais o dólar tinha variação negativa de 0,1 por cento.

Segundo o diretor de câmbio da Pioneer Corretora, João Medeiros, a safra de resultados corporativos positivos tem incentivado o retorno dos investidores estrangeiros para a bolsa de valores brasileira --proporcionando entrada de dólares no país.

O JPMorgan Chase anunciou lucro líquido de 2,72 bilhões de dólares no segundo trimestre, ante 2 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior, acima das expectativas do mercado.

O principal índice da bolsa brasileira ganhou força no meio da tarde e, perto do fechamento do mercado de câmbio, exibia alta de quase 2 por cento.

Durante a manhã, a preocupação com a liquidez do concessor de empréstimos CIT Group e o desempenho abaixo do esperado da atividade manufatureira em uma região dos Estados Unidos chegou a pesar sobre os mercados e abriu espaço para realização de lucros na bolsa paulista.

O índice de atividade empresarial do Federal Reserve da Filadélfia passou para menos 7,5 frente a menos 2,2 no mês anterior.

Medeiros destacou, no entanto, que o fluxo cambial para o Brasil deve ficar positivo em julho. Ele lembrou que o forte crescimento econômico da China deve favorecer as exportações brasileiras.

A China informou que o ritmo de crescimento no segundo trimestre acelerou para uma taxa anualizada de 7,9 por cento, ante expansão de 6,1 por cento nos primeiros três meses do ano.

(Reportagem de Silvia Rosa)