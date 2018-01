Ânimo do brasileiro para viajar diminui com crise aérea O consumidor brasileiro perdeu um pouco o ânimo para sair de férias nos próximos meses e os que pretendem descansar começam a descartar uma aventura nos aeroportos com medo de enfrentar as dificuldades vividas nos dias que antecederam o Natal. De acordo com pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o número de pessoas que pretendem tirar férias nos próximos seis meses caiu neste mês em comparação com dezembro do ano passado. Entre os entrevistados pela FGV, 34,2% manifestaram desejo de viajar em férias nos próximos meses. Um ano atrás, o porcentual era de 44,3% na pesquisa que apura o índice de confiança do consumidor brasileiro. "Há menos gente querendo viajar nas férias e há uma tendência na diminuição da aviação como meio de transporte. Isso mostra que a crise dos aeroportos está influenciando nas decisões de viagens dos consumidores", afirma o economista Aloisio Campelo, responsável pelo levantamento da FGV. A situação do tráfego aéreo brasileiro vem se deteriorando desde setembro, quando ocorreu um acidente com uma aeronave da Gol, que causou a morte de 154 pessoas. Em outubro, controladores de vôo fizeram manifestações para chamar a atenção sobre a categoria, gerando sucessivos atrasos e cancelamentos de embarques. Às vésperas do Natal, os principais aeroportos do país enfrentaram nova onda de transtornos, o que levou a Força Aérea Brasileira (FAB) à decisão inédita em pelo menos 20 anos de pôr à disposição de empresas aéreas oito aeronaves para transportar passageiros que se amontoavam nos saguões dos aeroportos. Segundo Campelo, em dezembro do ano passado, 39,7% dos entrevistados da FGV pretendiam viajar de avião nas férias. Agora, a faixa caiu para 33,2%. Viagens de carro Campelo também chama atenção para outro dado apurado pela FGV. Nos mês passado, 37,1% dos consultados revelaram que viajariam de automóvel nas férias, ao passo que em dezembro o percentual subiu para 41,1%. O uso de ônibus subiu de 9,5% para 12,2% no período. A sondagem demonstra ainda aumento significativo no número de pessoas que ainda não definiram o meio de transporte para viajar. Em dezembro de 2005, os indecisos somavam 3% da amostra, contra atuais 13,5%. "Há menos gente pretendendo viajar de férias, menos gente querendo viajar de avião, e devido à crise que se instaurou, muita gente não sabe nem como vai viajar", reitera Campelo.