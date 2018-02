Annan pede parceria entre ONGs, governos e empresas O secretário-geral da ONU, Koffi Annan, conclamou as organizações da sociedade civil presentes ao Fórum Social Mundial a trabalharem em parceria com governos e empresas para mudar o mundo, ao invés de permanecerem afastadas e voltadas para políticas de confrontação. A mensagem foi lida pelo enviado de Annan, o secretário-executivo da Comissão Econômica para a América Latina, José Antônio Ocampo, diante do governador Olívio Dutra e representantes do comitê organizador do Fórum Social Mundial. Na carta, Annan diz que ainda hoje vai pedir aos participantes do Fórum Econômico Mundial, em Nova York, para que ouçam as preocupações que o Fórum Social Mundial e ele próprio têm em comum, sobretudo quanto à necessidade de ampliar o acesso de todas as pessoas aos benefícios sociais que as economias mais adiantadas já alcançaram.