Anne Krueger e Anoop Singh, do FMI, vêm ao Brasil A vice-diretora gerente do FMI, Anne Krueger, e o diretor para o Hemisfério Ocidental do Fundo, Anoop Singh, vão manter nas próximas segunda e terça-feiras uma série de contatos em São Paulo e Brasília. O secretário para Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto, disse que se trata de "uma visita de cortesia" a convite do ministro Antonio Palocci. Na segunda-feira, Anne e Singh, estarão na capital paulista, onde participarão de encontros na Fiesp e na USP. Na terça-feira, em Brasília, além de se reunirem com o ministro Antônio Palocci e diretores do BC, os dois poderão ter uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também está agendado um encontro com a ministra de Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva.