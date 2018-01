Anne Krueger não prevê acordo com Argentina antes de 17/01 O governo argentino espera ter boas notícias do Fundo Monetário Internacional nesta semana, após a reunião da diretoria do organismo que ocorrerá na próxima quarta-feira. No entanto, Anne Krueger, a número dois do FMI, já disse que não espera chegar a um acordo antes de 17 de janeiro, data de vencimento de uma nova parcela da dívida argentina com o FMI no valor de US$ 977 milhões de dólares. Porém, os assessores próximos do presidente Eduardo Duhalde afirmam que o otimismo voltou a reinar no governo desde a última semana de dezembro, após a manifestação de apoio por parte do G-7 para que o FMI chegue à um acordo com a Argentina. O ministro de Economia, Roberto Lavagna, chegará hoje a Buenos Aires, após uma semana de férias na costa argentina, para reunir-se com o presidente e traçar a nova estratégia de convencimento da diretoria do FMI para conseguir o acordo que postergue imediatamente os vencimentos da dívida com os organismos internacionais. O acordo, entretanto, seria bem mais modesto que o sonhado pelo presidente e sua equipe econômica. Ao invés de reprogramar todos os vencimentos de 2003, o acordo abrangeria somente aquelas parcelas da dívida que vencem até o mês de junho para que Duhalde termine seu mandato em 25 de maio sem cair em novas moratórias, e que o novo presidente, a ser empossado nesta data, negocie um acordo mais amplo com o FMI. De janeiro a junho deste ano, a Argentina enfrentará os vencimentos de dívidas no valor de US$ 8,1 bilhões de dólares. Na próxima quinta-feira chegará ao país mais uma missão técnica do FMI para uma última revisão das contas e números antes de se chegar ao acordo. Uma fonte do Ministério de Economia confessou que a equipe econômica teme que "entre areia" novamente na conclusão do acordo por causa das indefinições políticas sobre a realização das eleições marcadas para março próximo. "As incertezas sobre o quadro eleitoral, as dúvidas que cercam o assunto e disseminam suspeitas de que as eleições sejam adiadas podem ser um elemento complicador", disse a fonte. Para a Fundação Capital, consultoria econômico-financeira do vice-chanceler Martín Redrado, atualmente dirigida pelo economista Carlos Pérez, a Argentina necessita deste acordo para continuar no chamado "veranito" econômico, caso contrário a "estabilidade demonstrada até o momento poderá perder-se?. "Se a Argentina continuar sem apoio externo e ampliando o não pagamento de suas dívidas, a dinâmica do mercado cambial e monetário pode dar uma desagradável surpresa", estima a consultoria. Em seu relatório semanal, a Fundação Capital afirma, no entanto, que as chances de um acordo com o FMI são factíveis. Se o governo o FMI conseguirem selar um acordo, "a administração da política monetária e cambial será facilitada" porque "começarão a desaparecer muitas fontes de incertezas", o que permitiria manter as atuais condições de estabilidade. A Fundação Capital opina que "a busca de um acordo com o FMI deve constituir-se num objetivo irrenunciável dentro da agenda econômica do início de 2003" e destaca que mesmo o país não pagando o que deve aos organismos de crédito, os depósitos estão aumentando, o dólar baixando e a sensação de uma melhoria na economia vem ganhando corpo. Mas o relatório alerta que a "recuperação iniciada em agosto passado tem pernas curtas, já que está baseada em uma inconsistência que não pode durar muito tempo" e, por isso, se necessita do acordo com o FMI.