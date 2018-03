Anne Krueger se encontra com professores na USP e empresários A vice-diretora gerente do FMI, Anne Krueger, almoça hoje com banqueiros no São Paulo Clube. Pela manhã, ela se encontrou com professores na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (Fea-USP), para ouvir as perspectivas dos acadêmicos sobre a economia brasileira. O encontro, que aconteceu das 9h30 às 10h45, contou com as presenças do reitor Jacques Marcovitch, da diretora da FEA, Maria Tereza Fleury, e de diretores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A executiva do Fundo também ficou reunida por mais de uma hora com diretores da Fiesp. O presidente da entidade, Horácio Lafer Piva, não participou. Estiveram na reunião da Fiesp o diretor-executivo pelo Brasil no FMI, Murilo Portugal, Anoop Singh, diretor do Departamento Ocidental do Fundo, e Rogério Zandamela, representante do FMI no Brasil, além de Otaviano Canuto e Thomaz Dawson, diretor do departamento de relações exteriores do FMI, e Ranjit Teja, diretor-assistente da Divisão Atlântica do Fundo. Pela entidade participaram Clarice Messer, Roberto Faldini, Alfried Plöger, Robert Mangel, Sérgio Raberfeld, Weber Ferreira Porto, José Augusto Correia, Ricardo Antonio Weiss, Mário Villares e Osires Silva.