Anne Krueger se reúne com Benedita da Silva A vice-diretora gerente do FMI, Anne Krueger, está no Ministério da Assistência e Promoção Social para um encontro com a ministra Benedita da Silva. Acompanham Anne o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo, Anoop Singh, e o representante do Brasil no Fundo, Murilo Portugal. O porta-voz do FMI, Thomaz Dawson, informou que Anne Krueger só deverá falar com a imprensa na coletiva marcada para as 16h30, no Ministério da Fazenda.