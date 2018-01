Anne Krueger terá reunião com Palocci ainda hoje A vice-diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anne Krueger, chega ao Brasil nesta manhã e terá reunião com o ministro Antonio Palocci, confirmou o Ministério da Fazenda. Até amanhã, de acordo com Palocci, estarão definidos os termos de um novo acordo com o FMI.