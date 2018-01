Ano difícil não estanca investimentos da Roche O laboratório suíço Roche teve um ano difícil no Brasil, como qualquer outro fabricante de medicamentos de referência ou de genéricos e similares - todas sob a batuta do congelamento e tabelamento dos preços. O real, com desvalorização em torno de 60% no ano, teve impacto direto nos custos ? os insumos importados representam 30% dos custos, em dólar. ?Mesmo assim, mantivemos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e ações sociais?, conta a gerente do Departamento de Relações Médicas da Roche no Brasil, a médica Rita Castro. Neste ano, a Roche investiu US$ 140 mil em ações sociais, mesmo montante que em 2001 e um pouco inferior à verba programada para 2003. Segundo a executiva, os recursos foram suficientes para envolver 70 mil pessoas nos programas, entre os quais um realizado na favela do Jaguaré, capital paulista, próximo à sede da empresa no País, envolvendo 300 crianças em aulas de música e dança. Em Pesquisa e Desenvolvimento, a Roche toca parcerias com instituições brasileiras, para testes em fase três ? uma das últimas etapas no desenvolvimento de um produto ?, entre outras pesquisas. ?Recentemente foi publicado um estudo sobre a eficácia do Pegasys, na revista New England, que contou com a colaboração de cientistas da Unicamp e do Instituto Emílio Ribas?, assinala Rita. Topo de linha O Pegasys, cujo princípio ativo é o peginterferon alfa 2-a (40kD) usado no tratamento da hepatite C crônica, foi considerado outro ponto positivo para a Roche ao longo do ano. O medicamento, comercializado no Brasil desde 2001, foi aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA), o órgão fiscalizador norte-americano, em outubro deste ano. Em 2002, 500 pacientes de doenças hepáticas foram atendidos com Pegasys, informa a Roche. O Xenical, que impede a absorção de 30% da gordura ingerida pelo paciente obeso, recebeu em julho nova indicação como uma auxiliar para evitar a diabetes 2 ? doença que se manifesta na fase adulta, na maioria dos casos. ?O medicamento não previne o diabetes, mas como a doença está relacionada à obesidade, a perda do peso sustentada por longo tempo ajuda na prevenção?, explica a médica. O Xenical, cujas vendas são livres (não é necessário ter receita médica) é vendido no Brasil em cartelas com 42 cápsulas ou com 84 unidades, por preços entre R$ 150 a R$ 300 a caixa. Há farmácias que vendem o medicamento com desconto em torno de 25%. A Roche não informa o volume e valor das vendas do medicamento no País, mas afirma que são crescentes porque a droga é líder no mercado anti-obesidade e única com mecanismo de atuação focado. Leia mais sobre o setor de Química e Petroquímica no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.