Ano foi praticamente perdido para mercado de trabalho, diz IBGE O gerente da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, Cimar Azeredo Pereira, disse que a queda da taxa de desemprego para 12,2% em novembro representa "a primeira reação do mercado de trabalho em 2003". Segundo ele, historicamente as taxas de desemprego caem no País a partir de julho, o que não vinha ocorrendo neste ano, "um ano praticamente perdido para o mercado de trabalho". Pereira sublinhou a importância do efeito sazonal na queda do desemprego verificada em novembro, já que os dois últimos meses do ano, com aumento do consumo e contratação de mão-de-obra temporária, sempre apresenta as menores taxas. O técnico disse que não dá para considerar a queda da taxa em novembro ante outubro (12,9%) como "estatisticamente significativa". O resultado da média das seis regiões metropolitanas pesquisadas foi fortemente influenciado por São Paulo, que responde por cerca de 40% da ocupação no País e reduziu a taxa de desemprego de 15% em outubro para 14% em novembro. Apesar da reação no mercado, Pereira admite que a situação do emprego "está pior" do que no ano passado, quando a taxa de desemprego nas seis regiões em novembro foi 10,9%. O mercado de trabalho ficou pior também em São Paulo, onde a taxa de desemprego foi de 11,9% em novembro de 2002. Emprego informal cresce A informalidade do mercado de trabalho continua em expansão no País. A Pesquisa Mensal de Emprego de novembro, divulgada hoje pelo IBGE, revelou que 42,6% da população ocupada são de empregados sem carteira assinada ou por conta própria (como camelôs e ambulantes). Em novembro do ano passado, esse porcentual era de 40,9% e não ultrapassava a faixa dos 40% até fevereiro deste ano. Por outro lado, a fatia dos ocupados com carteira assinada caiu de 45,3% em novembro de 2002 para 43,8% em novembro deste ano. O gerente da pesquisa disse que o aumento da ocupação em novembro ocorreu praticamente na totalidade no mercado informal. O número de empregados sem carteira no setor privado aumentou 13,1% em novembro ante igual mês do ano passado, porcentual bem superior aos 0,8% de aumento dos com carteira no período. Na comparação com outubro, houve crescimento de 3,2% dos sem carteira, praticamente o triplo de 1,1% dos com carteira. O número dos trabalhadores por conta própria, também considerados informais na pesquisa, cresceu 0,9% em novembro ante outubro e 6% na comparação com novembro do ano passado. Segundo Cimar Azeredo Pereira, a maior parte das vagas com carteira assinada, gerada em novembro, foi para trabalho temporário, típico dessa época do ano. Número de subocupados cai O número de pessoas subocupadas (que trabalham menos de 40 horas semanais mas gostariam de carga horária maior) caiu em novembro (-5,4%) na comparação com outubro, segundo divulgou o IBGE. Essa fatia de trabalhadores corresponde a cerca de 5% da população ocupada do País. Cimar Azeredo Pereira disse que a redução de outubro para novembro ocorreu provavelmente devido ao aumento do número de horas trabalhadas nas empresas por causa do aumento do consumo e produção de fim de ano. No entanto, na comparação com novembro do ano passado houve um crescimento de 33% nos subocupados, que somaram 863 mil pessoas em novembro deste ano. O aumento nesse caso, segundo Pereira, está vinculado ao aumento da informalidade, que acaba gerando vagas de trabalho "mais precárias".