Ano-novo: várias dicas para virada do milênio A edição de hoje do Jornal da Tarde traz as opções para festejar a virada do milênio, seja em São Paulo ou no litoral. Uma das opções em São Paulo é o ano-novo na Avenida Paulista. A programação começa às 20h30 e não tem hora para terminar. As atrações na avenida são o grupo É o Tchan, Os Travessos, e o Asa de Águia. O Jornal da Tarde lembra também do Bourbon Street, Moema, em São Paulo. Lá se apresenta o grupo Quasímodo, além do quarteto do pianistas oficial da casa. A banda interpretará grandes clássicos da disco, pop-dance, groove, funk, black music e acid-jazz. Mas para quem resolveu ir para o litoral paulista, também há várias dicas de casas noturnas. Há várias dicas para dançar os diferentes ritmos em Camburi, Maresias, Guarujá e Ubatuba. Os preços variam de R$ 30 a R$ 100.