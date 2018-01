Ano será de baixa para Dow, segundo Super Bowl Pelo resultado do Super Bowl, o campeonato de futebol norte-americano encerrado na noite de ontem, este será um ano de baixa para a Bolsa de Nova York. O Ravens, de Baltimore, representante da American Footbal Conference (AFC), derrotou por 34 a 7 o Giants, de Nova York, representantes da National Football Conference (NFC). É que segundo a superstição corrente em Wall Street, quando vence um time da poderosa NFC, o índice Dow Jones termina em alta, mas quando o vencedor vem da liga mais fraca, a tendência para a bolsa será de baixa. A previsão se confirmou em 90% dos 34 anos do campeonato. Nos últimos três anos, no entanto, o chamado "oráculo" do Super Bowl falhou. Em 1998 e 1999, venceu o Denver Broncos, da AFC, e o Dow Jones fechou em alta. No ano passado, a vitória veio da NFC, mas a Bolsa de Nova York acabou em baixa.