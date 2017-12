Anoop Singh vê início de ciclo virtuoso no Brasil O diretor do Departamento de Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anoop Singh, fez vários elogios à política econômica brasileira e ao desempenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o seminário Previsões Financeiras e Econômicas para a América Latina, promovido pelo Council of the Americas, em Nova York. Singh disse que está havendo possivelmente o início de um círculo virtuoso no Brasil, com o aumento da confiança e queda na inflação. Círculo este que, segundo ele, deverá se auto-alimentar. Na avaliação do diretor, o governo brasileiro colocou em curso uma agenda de reformas estruturais muito bem focada. "Na nossa opinião, esses são os elementos corretos a serem focados neste momento", disse Singh. "Estamos muito impressionados pela forma como o presidente Lula e seu governo têm conseguido um consenso para a aprovação das reformas", afirmou. Segundo o diretor do FMI, o programa do Brasil com o fundo está nos trilhos e ele espera que o FMI venha a aprovar a próxima revisão do programa em questão de semanas.