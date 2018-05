ANP abre consulta sobre edital do 1º leilão do pré-sal A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizará audiência pública no dia 23 para obter subsídios e informações sobre as minutas do edital e do contrato do primeiro leilão do pré-sal, que ofertará a área de Libra, na Bacia de Santos, em outubro.