ANP abre linha direta com consumidor A Agência Nacional do Petróleo (ANP) inaugura hoje o seu Call Center para receber denúncias, orientar os consumidores e melhorar a fiscalização do setor. Trata-se de um centro de atendimento aos consumidores de combustíveis e gás em todo o Brasil, que poderão encaminhar denúncias, tirar dúvidas e obter informações sobre esses produtos. O Call Center integra o Centro de Relações com o Consumidor (CRC) e, a partir do segundo semestre, contará com o Núcleo de Orientação ao Consumidor e o Núcleo de Informações e Pesquisas. Segundo o diretor-geral da ANP, David Zylbersztajn, a intenção é ouvir, entender e responder tanto ao consumidor quanto ao mercado em geral e tê-los como parceiro, contribuindo, inclusive, com a fiscalização. Anote o número do novo serviço As chamadas para o novo telefone 0800-900267 serão atendidas por 30 operadores. Entre as informações que serão divulgadas pelo 0800 estão a lista de postos interditados por vender combustível adulterado e os resultados do Programa de Monitoramento da Qualidade do Combustível. O telefone antigo (0xx21-8041100 ), até agora utilizado para reclamações, não funcionará mais a partir de hoje, quando o novo serviço entra em operação. Os consumidores podem entrar em contato com a ANP também por meio da Internet (veja link abaixo).