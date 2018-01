ANP autoriza a construção de gasoduto no Nordeste A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis autorizou nesta quarta-feira a Transportadora Meio Norte a construir o Gasoduto Meio Norte, que interliga Pecém (CE) a São Luís (MA), passando por Teresina (PI). A autorização, publicada no Diário Oficial da União, permitirá a implantação de um gasoduto de 948 quilômetros com capacidade de transporte de 5,035 milhões de metros cúbicos diários. O investimento previsto para o empreendimento é da ordem de R$ 2,3 bilhões. No mês passado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) já havia concedido a licença de instalação para o projeto. Os empreendedores - os estados de Maranhão e Piauí, a Petrobras e a Termogás - pleiteiam recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), encargo cobrado na tarifa de energia elétrica, para viabilizar o gasoduto. Atualmente, o Maranhão não dispõe de gás natural e a distribuidora de gás canalizado local, a Gasmar, está em fase pré-operacional. Já na Gaspisa, do Piauí, as vendas não ultrapassam 70 mil metros cúbicos diários. Os empreendedores discutem a possibilidade de parte da oferta de 6 milhões de metros cúbicos da planta de GNL a ser instalada em Pecém ser disponibilizada para o novo gasoduto.