ANP: capitalização da Petrobras deve levar um ano O chefe de gabinete da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Luiz Eduardo Duque Dutra, disse hoje que a capitalização da Petrobras, por meio da cessão pela União de reservas de até cinco bilhões de barris de petróleo à companhia, deverá levar um ano para ocorrer. Segundo Dutra, os estudos para a localização e valoração das reservas já começaram e serão necessários de 30 a 60 dias para determinar o local em que a ANP fará perfurações, em parceria com a Petrobras. O chefe de gabinete disse não saber se as duas sondas da estatal que farão o trabalho já foram deslocadas. No entanto, ele confirmou que os estudos devem se concentrar no chamado cluster de Santos, considerado a parte mais nobre do pré-sal.