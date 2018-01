ANP: combustíveis podem cair 4% em abril O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), David Zylbersztajn, disse hoje que o preço dos combustíveis poderá cair 4% a partir de 1º de abril. O novo valor será calculado com base na cotação internacional do petróleo e a variação cambial dos últimos três meses. Esta é a primeira vez que o governo vai utilizar a nova fórmula. Zylbersztajn preferiu apostar na mesma previsão do ministro da Fazenda, Pedro Malan, mas considerou que ainda faltam 15 dias para o fim de março e, até lá, a cotação do petróleo e a variação cambial poderão alterar o índice de ajuste.