ANP confirma descoberta da Petrobras na Bacia de Santos A Petrobras fez novas descobertas de óleo e gás na bacia de Santos, no bloco BS-400. A informação foi confirmada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em comunicado. Segundo a ANP, no dia 21 a empresa já havia informado sobre uma descoberta de óleo e gás no bloco BC-50, na Bacia de Campos. A descoberta de gás do bloco BS-400 foi registrada num poço perfurado na plataforma continental do Estado de São Paulo, 120 quilômetros a sudeste de Ilhabela, no litoral norte do Estado. O óleo encontrado é "pesado" (17º API), mas está próximo ao campo de Marlim Sul, podendo fazer parte da produção desse campo. Ainda segundo o comunicado da ANP, a descoberta do BC-50 ocorreu na plataforma continental do Estado do Rio de Janeiro, a noroeste do Campo de Marlim Leste. O poço está localizado a 118 quilômetros da costa e a 192 quilômetros da cidade de Macaé. Ainda não há condições de se determinar com precisão o grau API do óleo descoberto. Os dois blocos onde foram feitas as descobertas são concessões exclusivas da Petrobras, da chamada Rodada Zero, cujos contratos prevêem a devolução parcial das áreas em agosto de 2003.