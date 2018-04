ANP continua com licitação de gás e petróleo A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou nesta sexta-feira que vai dar seguimento ao processo de realização da quarta rodada de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás. A procuradoria-geral da agência recebeu, no fim da tarde desta sexta-feira, um telefonema da presidência do Tribunal de Contas da União (TCU), explicando que a suspensão de licitações só vale para a quinta rodada, que deve ocorrer no ano que vem. Na semana passada, o TCU determinou que não realizasse mais nenhum leilão enquanto as penalidades por descumprimento do contrato de concessão não fossem regulamentadas. Até agora, os contratos indicam a lei 9847/99 como referência para penalidades. De acordo com o TCU, porém, a lei não trata da atividade de exploração e produção de petróleo e gás. A ANP entrou com um recurso no TCU para garantir a realização da quarta rodada, já marcada para junho. O recurso ainda será votado, segundo a assessoria do órgão fiscalizador, mas informalmente a ANP já foi informada de que poderá realizar o leilão deste ano.