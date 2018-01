ANP continua licitações para exploração de petróleo A Agência Nacional do Petróleo (ANP) realiza nesta manhã a Quinta Rodada de Licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. hoje e amanhã no Hotel Sheraton no Rio, serão oferecidos 908 blocos sendo 654 no mar e 254 em terra. As empresas vencedoras assinarão contratos de concessão com a ANP com duração de até 35 anos.