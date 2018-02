ANP: contratos da 9ª rodada serão assinados em 12/03 A Agência Nacional do Petróleo (ANP) marcou para o dia 12 de março a assinatura dos contratos de concessão das áreas arrematadas na 9ª Rodada de Áreas para exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural. A partir do dia 21 de janeiro, as licitantes vencedoras podem encaminhar protocolo à ANP com a documentação necessária para a assinatura dos contratos, bem como efetuar a comprovação dos pagamentos devidos. O leilão da ANP, realizado em novembro do ano passado, arrecadou R$ 2,1 bilhões em bônus de assinatura, atingindo um recorde histórico com o dobro da maior arrecadação já obtida pela reguladora. Foram arrematados 117 dos 271 blocos ofertados pela agência. As áreas, que somam 45,6 mil km², representam investimento mínimo de R$ 6,09 bilhões na fase de exploração. A Petrobras foi a que levou o maior número de blocos, ficando com 27 dos 56 que disputou, os quais representam bônus de assinatura de R$ 296,5 milhões. Em nove deles, entrou com a Vale, estreante em leilões da ANP, em áreas das bacias Pará-Maranhão (4), Santos (3) e Parnaíba (2). Mas o principal destaque do leilão foi a também estreante OGX, empresa dirigida por Eike Batista, do Grupo EBX. Sozinha e com parceiros, a companhia arrematou 21 blocos com pagamento de R$ 1,5 bilhão em bônus de assinatura.