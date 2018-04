ANP desautoriza declarações de diretor - A Agência Nacional do Petróleo (ANP) distribuiu nota oficial desautorizado as declarações do diretor da entidade reguladora do mercado de petróleo, Luiz Augusto Horta Nogueira. Segundo a nota, as declarações atribuídas a Horta Nogueira, sobre a política de preços da Petrobras e sobre a eventual prática de "dumping" da empresa no mercado nacional, não refletem a opinião da Diretoria Colegiada e, tampouco, do Diretor-Geral da Agência. Diz ainda a nota que a ANP acompanha permanentemente o mercado de petróleo e seus derivados, de acordo com as suas atribuições legais, que são a de regular esse setor e a de coibir, com a ajuda do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), práticas que configurem infração da ordem econômica. Em declarações à imprensa, Horta disse que a entidade não havia detectado "abusos" por parte da Petrobras, e que os técnicos estariam monitorando a estatal para verificar se estaria havendo dumping (venda abaixo dos preços de mercado).