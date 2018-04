ANP discute com governo intervenção no mercado de gás A direção da Agência Nacional do Petróleo (ANP) reuniu-se nesta quinta-feira com autoridades do governo para discutir a intervenção no mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de botijão. Estiveram presentes o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Claudio Considera, a secretária de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Elisa Silva Ribeiro Baptista de Oliveira, e o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Almeida. Não houve detalhes sobre a conversa, que serviu para aprofundar o estudo das medidas que poderão vir a ser adotadas para forçar uma redução no preço do combustível, segundo determinação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A agência se reuniu também com representantes do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP (Sindigás) e pretende marcar um encontro com representantes do segmento da revenda e com a Petrobrás para negociar a redução do preço. Segundo anunciou o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, o mercado teria dez dias para reagir às medidas, sob o risco de tabelamento de preços.