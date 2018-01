ANP divulga balanço de monitoramento A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou o primeiro monitoramento de preços de álcool e gasolina, realizado em 4.010 postos de 60 cidades do país. Vários postos foram autuados porque não apresentaram nota fiscal, como era exigido pelos fiscais que representavam a ANP e poderão vir a ser multados. "A multa pode começar em R$ 20 mil", disse Luiz Augusto Horta, diretor da ANP. Foram pesquisados 372 postos na capital paulista, no Centro e nas Zonas Sul, Oeste, Leste e Norte. A maioria, segundo o diretor da ANP, está cobrando margens abaixo dos R$ 0,15 acertados em um acordo pelo governo, com os representantes de distribuidoras e postos há duas semanas. No entanto, os números divulgados pela agência reguladora mostram que dos 372 postos da capital paulista, 246 (66%) negaram-se a prestar informações sobre sua margem de lucro para ANP, sem apresentar a nota fiscal. Alguns funcionários de postos alegavam que os gerentes ou os donos não estavam, e que, por isso, não sabiam onde estavam as notas fiscais. Mas a ANP autuou todos os postos que não apresentaram a documentação completa. Dos 126 postos que responderam qual era sua margem na revenda, 80 tinham lucro acima de R$ 0,15. Gasolina mais cara de SP está na avenida Santo Amaro O preço médio do litro da gasolina entre as regiões da cidade de São Paulo variou de R$ 1,433, na Zona Norte, a R$ 1,485, na Zona Oeste. O preço mais elevado do litro da gasolina, de R$1,699, segundo o levantamento da ANP, foi encontrado no posto Calendário, da BR Distribuidora, na Av.Santo Amaro, Zona Sul da cidade. E o litro pesquisado mais barato, de R$ 1,330, foi encontrado em seis postos distribuídos nas Zonas Norte (Posto Souza, da BR, na Rua Voluntários da Pátria), Leste (Superposto São Paulo, da Texado, na Avenida Cangaíba; Amazonas Autoposto, da Shell, na Av. São Miguel e o Posto Rodantes, sem bandeira, na Av. Dom João Nery) , e Sul (Autoposto Rone, da Shell, na Av. Nossa Senhora do Sabará e Centro Automotivo Truck Car, sem bandeira, na Av. Washington Luís). A pesquisa da ANP pode ser consultada na página da agência na Internet (veja no link abaixo), clicando em levantamento de preços ou pelo telefone 0-800-900 267. O monitoramento está apenas começando: o levantamento de todos os postos só estará pronto em um mês. A fiscalização foi feita através da empresa Alternativa Consultoria, Planejamento e Pesquisa de Mercado, sem licitação, o que está sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).