ANP divulga lista com 2 mil postos que não se recadastraram A Agência Nacional do Petróleo (ANP) está divulgando a partir desta sexta-feira em seu site uma relação de 2.938 postos revendedores de combustíveis que não atenderam, na integralidade, às exigências de recadastramento estabelecidas na Portaria ANP no. 116/2000. Esses postos têm prazo de até 30 dias a contar da publicação da lista no Diário Oficial da União (DOU), em 09/01/2003, para regularizar sua situação na Agência, sob pena de terem suas autorizações de funcionamento revogadas. Consta na lista postos com autorização de funcionamento que estavam em operação quando a Portaria ANP no. 116/2000 foi publicada, mas que, até o momento, não cumpriram a regulamentação, apresentando pendências de documentação em seus processos A existência de tais pendências e a necessidade de sua eliminação foram informadas pela ANP aos revendedores, sem que fossem sanadas. Segundo nota divulgada pela empresa, depois de finalizada a análise da documentação que for encaminhada no prazo estipulado, será publicado no Diário Oficial novo despacho revogando a autorização dos postos revendedores que não conseguirem atender às solicitações da Agencia.