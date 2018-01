ANP divulga postos que não cupriram o recadastramento Está disponível no site da Agência Nacional do Petróleo (ANP) uma relação de 2.938 postos de combustíveis que não atenderam, na íntegra, às exigências de recadastramento estabelecidas pela agência. Esses postos têm prazo de até 30 dias a contar da publicação da lista no Diário Oficial da União (DOU), dia 9 de janeiro, para regularizar a situação, sob pena de terem as autorizações de funcionamento revogadas. A relação de postos pode ser acessada no endereço www.anp.gov.br, no item petróleo e derivados/abastecimento/revendedores/postos.