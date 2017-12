ANP divulga preço de combustível na Net A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulga a partir hoje, em sua página na Internet e pelo telefone, os preços de gasolina, álcool e óleo diesel praticados nos postos de combustível no Brasil, além do valor cobrado pelo botijão de 13 quilos de GLP nos postos de revenda. O monitoramento iniciado no último dia dois já inclui sessenta municípios e deve atingir o número máximo de 411 cidades e 16 mil postos dentro de um mês. O relatório vai informar ao consumidor os preços e endereços de todos os postos nas cidades pesquisadas, além de informações agregadas sobre os preços praticados nas diferentes regiões do País. "O consumidor deve ter informação para que possa exercer seu direito de escolha. Com isso, a ANP quer dar transparência ao mercado", disse o diretor do órgão, Luiz Augusto Horta. As informações sobre os preços de combustíveis serão atualizadas às quintas-feiras e estarão disponíveis na página da ANP na Internet (veja link abaixo) ou pelo telefone do Centro de Relações com o Consumidor da Agência (0800-900-267).