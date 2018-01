ANP divulgará preços dos combustíveis A Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulga a partir das 8 horas de amanhã na sua página na Internet (veja o link abaixo), os primeiros resultados do monitoramento de preços do álcool e da gasolina realizado em 60 cidades do país. O relatório diz respeito à primeira semana de levantamento e traz os preços e margens de revenda de 4.010 postos de gasolina, dos 8.776 que serão visitados pelo menos uma vez por mês. As informações também serão divulgadas pelo telefone 0800 900 267. O diretor da ANP, Luiz Augusto Horta, explica que para cada cidade haverá três tabelas na Internet: uma ordenando os postos por ordem crescente dos preços, outra informando quais revendas trabalham com margens superiores a 15 centavos e uma lista dos revendedores que se recusaram a mostrar a nota fiscal de compra do combustíveis. O monitoramento da ANP é feito em todas as capitais, nas cidades com mais de 400 mil habitantes e em municípios considerados pólos, ou seja, com grande consumo de combustíveis, mesmo que com população reduzida. Nas cidades com até 40 postos, todos serão visitados semanalmente enquanto que, naquelas que têm entre 41 e 400 postos, o lavantamento será quinzenal. Nos municípios com mais de 400 postos, cada estabelecimento será visitado uma vez por mês. O monitoramento de preços da ANP foi anunciado depois de constatada a prática de margens abusivas na revenda de combustíveis em algumas regiões do país. Acompanhe amanhã a cobertura completa sobre a monitoração dos preços dos combustíveis pela ANP nas principais capitais do Brasil no site Finanças Pessoais do www.estadão.com.br.