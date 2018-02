ANP e RJ fiscalizarão juntos royalties de petróleo Os royalties e a participação especial sobre a exploração de petróleo referentes a áreas correspondentes ao Estado do Rio de Janeiro passarão a ser fiscalizados em conjunto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Convênio nesse sentido com validade de 24 meses renováveis foi firmado hoje pelo diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, e pelo secretário estadual de Fazenda, Joaquim Levy.