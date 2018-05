ANP estende prazo para assinar contratos da 11ª Rodada A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu estender até 30 de agosto o prazo de assinatura dos contratos de concessão da 11ª Rodada de Licitações. A informação foi publicada na tarde desta quarta-feira, 17, na página da ANP na internet. Anteriormente, os contratos com as empresas que adquiriram blocos no leilão seriam assinados de forma conjunta em 6 de agosto, quando a agência completa 15 anos.