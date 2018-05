ANP estuda mais prazo para consulta pública

"O que temos de medir é a consequência disso mais à frente", disse ontem a diretora-geral da ANP, Magda Chambriard, em entrevista na sede da agência, no Rio. A prorrogação pode reduzir o tempo para os técnicos da ANP responderem os questionamentos do mercado. Magda descartou alterar a data do leilão - 21 de outubro.

Por causa disso, a extensão do prazo da consulta não deve passar de quatro dias. Entre os pontos criticados pelas companhias estão o prazo da concessão de 35 anos não prorrogáveis e a taxa de recuperação de investimentos. Segundo Magda, o prazo foi definido em lei aprovada pelo Congresso.

Quanto à recuperação dos custos do consórcio vencedor, a executiva sinalizou que dificilmente haverá mudança. O pré-edital prevê que nos dois primeiros anos de produção o consórcio só poderá retirar 50% da receita para abater seus custos. Depois disso, o valor cairá para 30%. Magda declarou que a ANP considera os valores "absolutamente suficientes".

A diretora da ANP esclareceu que a participação governamental mínima de 75% em Libra leva em conta as receitas com o óleo lucro, o recebimento de tributos (a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda), o bônus de assinatura e os royalties. A fatia do governo pode superar o porcentual: "Quanto maior for o faturamento bruto, paga-se mais à União."