ANP estuda substituir itens importados no setor petrolífero A Agência Nacional de Petróleo (ANP) está fazendo um levantamento dos produtos importados pelo Brasil no setor petrolífero, com o objetivo de propor a substituição da importação de alguns itens. O diretor-geral da agência, Sebastião do Rêgo Barros, disse que esses produtos "são muitos" e incluem desde equipamentos até materiais químicos vinculados à indústria do petróleo. A primeira parte do trabalho, sobre o qual ele não revelou maiores detalhes, deverá estar concluída até o fim de maio.O próximo passo, após a conclusão do estudo, será consultar federações industriais e o próprio Ministério do Desenvolvimento para checar qual a viabilidade da substituição de determinados itens importados. Barros, que participou hoje (16) do lançamento do fórum da indústria naval na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) explicou que a proposta da ANP está na linha de outros projetos da área de comércio exterior do governo, como substituição de importações no setor de eletroeletrônicos. Questionado se o projeto incluirá elevação de tarifas para produtos importados, ele declarou que "não quero adiantar, pois isso (tarifa) não é da minha área". Segundo ele, a agência vai apresentar o levantamento para uma discussão mais ampla sobre o assunto com o setor produtivo e a sociedade. Refino - Barros disse também que "defende calorosamente" um debate na sociedade, envolvendo todos os setores, sobre a necessidade de aumento da capacidade de refino do País. "Estou convencido dessa necessidade", afirmou. Segundo ele, o aumento do refino no Brasil é importante não apenas para aumento de investimentos no setor de petróleo, mas também para criação de empregos e maior segurança no abastecimento de combustíveis. No que diz respeito aos aumentos de preços da gasolina, ele afirmou que os levantamentos realizados habitualmente pela agência nos postos de gasolina têm demonstrado que nesse caso não há práticas abusivas na revenda de combustíveis no País. "Os aumentos dos últimos dois meses foram repassados ao público em parte, vocês são testemunhas de que não houve abuso" afirmou Barros em entrevista à imprensa.