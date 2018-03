ANP faz concurso para contratar 313 trabalhadores A Agência Nacional do Petróleo (ANP) abre amanhã inscrições para o concurso público, que prevê a contratação de 313 trabalhadores, divididos em cinco grupos: especialista em regulação de petróleo (174); especialista em geologia e geofísica do petróleo (20); técnico em regulação (20); analista administrativo (67); e técnico administrativo (32). Os interessados devem se inscrever nas agências dos Correios credenciadas ou no site da organizadora da seleção:www.cesgranrio.com.br. O prazo terminará no dia 21. As taxas de inscrição são de R$ 66 (Nível Superior) e R$ 35 (Médio). Os salários iniciais variam de R$ 1.399 até R$ 3.487, já incluídas as gratificações. O resultado final da primeira etapa do concurso está previsto para sair em junho.