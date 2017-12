ANP impede desembarque de diesel importado pela Shell A Agência Nacional do Petróleo (ANP) não permitiu o desembarque de 45 milhões de litros de óleo diesel importados da Venezuela pela Shell para abastecer as regiões Norte e Nordeste. O combustível, que seria desembarcado no porto de Itaqui, no Maranhão, estava fora das especificações brasileiras, segundo a agência. A ANP e a Petrobras foram buscar em Manaus 8 milhões de litros de diesel para evitar o desabastecimento. A importação foi feita pela Mapec do Brasil Participações, uma importadora criada pela Shell Brasil. A carga, trazida pelo navio "Moselle", desembarcou no Brasil no dia 28 e sofreu fiscalização da ANP. Técnicos da agência detectaram baixo índice de um componente chamado cetano. A empresa pode ser multada em até R$ 6 milhões e sofrerá um processo administrativo na agência. A Shell informou que havia detectado o problema ao fazer a inspeção obrigatória na carga e, por isso, não realizou o desembarque quando o combustível chegou ao porto. "Assim sendo, entende a Shell não ter havido qualquer infração à legislação brasileira", informou a empresa, em nota oficial.