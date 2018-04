ANP intensifica pesquisa de preços de gás A Agência Nacional do Petróleo (ANP) começará a divulgar hoje em seu site na Internet (ver link abaixo) pesquisa complementar de preços do gás liqüefeito do petróleo (GLP) em botijão de 13 quilos, que será apurada e divulgada a cada dois dias. A iniciativa visa a permitir que a Agência intensifique o monitoramento dos preços do combustível ao consumidor após a redução de 12,4% nos preços do produto nas refinarias da Petrobrás, em vigor desde segunda-feira passada. O levantamento adicional de preços será feito em 55 dos 363 municípios que já são pesquisados semanalmente pela ANP, incluindo as 27 capitais do país e os 28 municípios que mais consomem GLP. A primeira coleta de preços será feita na segunda e terça-feira, com divulgação na quarta-feira, e a segunda coleta realizada na quinta e sexta-feira, para divulgação na segunda-feira seguinte. Serão pesquisados dois mil pontos de revenda, selecionados segundo critério de sorteio com rodízio e observada uma distribuição balanceada, que contemple a maioria dos distritos e/ou bairros de cada município. A pesquisa mostrará os preços ao consumidor e as margens de comercialização dos revendedores, identificados por razão social, endereço, bairro e bandeira (distribuidora), e a cada divulgação haverá uma Síntese dos Preços Praticados. A pesquisa semanal de preços do GLP, realizada pela ANP desde julho de 2001, será mantida sem alterações, com os resultados divulgados no site da ANP às sextas-feiras, referentes aos preços coletados na própria semana.