ANP interdita 11 postos em SP A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou hoje a interdição, ontem em São Paulo, de 11 postos revendedores localizados nos municípios de Limeira, Sumaré, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Americana, Campo Limpo Paulista e Nova Odessa. De acordo com a agência, os postos foram interditados por venda de combustível fora de especificação. Ao todo, a ANP fiscalizou 17 postos daquela região. O órgão informou, no comunicado, que a operação está sendo realizada em parceria com a Polícia Federal. "A ANP quer estimular ações coordenadas com outros órgãos encarregados da fiscalização do mercado de abastecimento de combustível, como forma de reforçar o combate à adulteração", esclareceu a agência, no comunicado.