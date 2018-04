ANP interdita 5 postos de combustíveis no Rio A Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou há pouco que interditou hoje cinco postos de combustíveis no Estado do Rio de Janeiro, por causa da comercialização de gasolina adulterada com solvente. Segundo a agência, os donos dos postos serão autuados e poderão ser multados em até R$ 5 milhões. Os combustíveis foram analisados pela Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que detectou a presença de marcadores de solventes nas amostras de gasolina coletadas nos postos pelos técnicos da agência, em operação realizada no dia 22 de março pela Polícia Federal. Os postos interditados, segundo nota da agência, são: Posto Gallant Auto Center (Duque de Caxias); Posto e Garagem Frasão (Rio de Janeiro); Auto Posto Alijó (Rio de Janeiro); Posto Vera Cruz (Queimados) e Posto Júdice (Barra Mansa).