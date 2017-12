ANP interdita mais dois postos no RJ A Agência Nacional do Petróleo (ANP) interditou hoje mais dois postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Um deles, na Av. Brasil, comercializava gás natural veicular sem autorização e o outro, em Realengo, vendia álcool hidratado com problemas de qualidade. A fiscalização foi feita em conjunto com a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados do Rio. Ontem, a Agência interditou três postos e autuou outros três. Os postos estão sujeitos a multa de até R$ 5 milhões. A ANP informou que desde o dia 16 de junho, 12 postos foram interditados e nove autuados no Estado do Rio.