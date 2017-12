ANP interdita seis postos em São Paulo A Agência Nacional do Petróleo interditou seis postos revendedores de combustíveis hoje em operação realizada em São Paulo. Cinco foram interditados por venderem gasolina com percentual de álcool anidro acima dos 25% estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e um por venda de álcool hidratado fora das especificações da ANP. Em nota divulgada hoje, a Agência reguladora informou que, além da interdição, os postos estão sujeitos à multa de até R$ 5 milhões a ser aplicada ao final de um processo administrativo, conforme prevê a lei 9.847/99, que dispõe sobre a fiscalização do abastecimento nacional de combustíveis. Segundo a ANP este ano foram realizadas 2.203 ações de fiscalização da Agência no Estado de São Paulo, incluindo as que resultaram nas interdições de postos efetuadas hoje. Essas operações resultaram em 902 autuações, sendo 439 por venda de combustíveis com problemas de qualidade e 127 interdições de postos. Segue abaixo a lista dos postos interditados pela ANP. Centro Automotivo Estoril Ltda. - Rua Deoclesinano de Oliveira, 624 - Gasolina com percentual de álcool anidro acima do permitido. Auto Posto Piemonte Ltda. - Rua Ernesto Pascallucci, 43 - Gasolina com percentual de álcool anidro acima do permitido. Posto de Serviço Hípica Ltda. - Av. João Carlos da Silva Borges, 1073 - Álcool hidratado fora das especificações da ANP. Auto Posto Volpi Ltda. - Estrada de Itapecerica, Km 22 - Gasolina com percentual de anidro acima do permitido. Auto Posto Paciência Ltda. - Av. Washington Luis, 56 - Gasolina com percentual de anidro acima do permitido. Posto de Serviços Capão Redondo Ltda. - Estrada de Itapecerica, 3880 - Gasolina com percentual de anidro acima do permitido.