ANP interditou cinco postos em Curitiba A Agência Nacional do Petróleo (ANP) interditou cinco postos de combustíveis em Curitiba (PR) em ação de fiscalização conjunta com o Ministério Público, realizada na semana passada. Nota divulgada hoje pela ANP, informou que a ação foi realizada entre os dias 30 de junho e 2 de julho, quando foram vistoriados 15 postos da capital paranaense. Além das cinco interdições realizadas por causa de falta de qualidade nos combustíveis, a ANP registrou outras seis autuações por desrespeito às normas da Agência, como aquisição de combustível de distribuidora de bandeira diferente da exibida pelo posto, não exibição do nome da Agência e do telefone do Centro de Relações com o Consumidor em local visível e falta de livro de movimentação de combustível. A nota da ANP informa ainda que a agência realizou 399 ações de fiscalização em Curitiba este ano, num total de 786 ações no Estado do Paraná e mais de 8 mil em todo País.