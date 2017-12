ANP já autuou 22 postos em outubro A Agência Nacional do Petróleo (ANP) autuou e interditou 22 postos revendedores no mês de outubro, em São Paulo, a maioria por venda de combustível fora das especificações e alguns por funcionarem sem registro da ANP. Em nota divulgada hoje, a ANP informou que também foram interditados três tanques de duas bases de distribuidoras e uma base de armazenamento de combustíveis no estado no mesmo período. Em 2003, a ANP já realizou 2.401 ações de fiscalização do Estado de São Paulo, que resultaram em 1.093 autuações, das quais 578 foram por problemas de qualidade de combustível. Dos 578 estabelecimentos autuados por qualidade, 228 também foram interditados pela ANP.