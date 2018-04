ANP manda Petrobrás baixar preço do gás de cozinha A Agência Nacional do Petróleo (ANP) determinou que a Petrobrás reduza em 12,4% o preço do botijão de 13 quilos a partir da próxima segunda-feira. Segundo o diretor-geral da ANP, Sebastião do Rego Barros, os distribuidores e revendedores do produto estão se comprometendo a repassar a redução para o consumidor. Ele explicou que a medida é excepcional e tem caráter transitório, com o objetivo "de garantir uma transição o mais tranqüila e estável possível para o País". Barros disse também que a decisão foi tomada porque o gás é o mais essencial dos derivados do petróleo e o consumidor brasileiro já está atravessando um momento difícil, por causa das turbulências econômicas do País. Ele afirmou que o porcentual de redução foi negociado com a Petrobrás, os revendedores e os distribuidores de GLP. Questionado se haverá um prazo determinado para o repasse ao consumidor final, Barros afirmou que não foi definido o limite de tempo, mas que caso a redução de preço não ocorra não está descartado um tabelamento do produto na revenda. Sebastião do Rego Barros disse que a determinação de redução dos preços do GLP na refinaria, e não na ponta para o consumidor, ocorreu porque há mais de 80 mil pontos de revenda no País e a medida seria de difícil implementação. Apesar disso, ele reiterou que não está descartado um tabelamento na revenda caso não seja feito o repasse. Segundo Barros, os revendedores e distribuidores já prometeram à agência, através das entidades representativas, que vão procurar repassar integralmente ao consumidor a queda de 12,4% determinada para a Petrobrás. "Nossa expectativa é que o preço caia até um pouco mais na revenda, mas só o tempo irá dizer", disse Barros. Segundo ele, é possível que o controle do preço na refinaria seja extinto "se houver um casamento nas quedas da cotação do dólar e do preço internacional do petróleo". Disse ainda que a ANP está negociando também com o Confaz a adaptação do ICMS sobre o GLP nos Estados ao novo preço das refinarias. Hoje o preço do botijão de gás de 13 quilos nas refinarias é R$ 8,97 e cairá para R$ 7,86, em conseqüência da determinação da ANP. A Petrobrás informou que não irá se pronunciar sobre a determinação da ANP de reduzir o preço do gás de botijão. Por meio da assessoria de imprensa, a direção da empresa disse que "a Petrobrás não tem nada a comentar. Decisões do órgão regulador devem ser cumpridas."